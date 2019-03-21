نعي الوزير والنائب السابق اللواء المتقاعد سامي الخطيب

السبت, 25 أيار 2019

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، الوزير والنائب السابق اللواء المتقاعد سامي الخطيب، الذي توفي بتاريخ 25 /5 /2019، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 10 /12 /1933 ـــ جب جنين/ البقاع الغربي.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 16 /10 /1952، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة لواء اعتباراً من 1 /1 /1986.

- حائز عدة أوسمة، وتناويه العماد قائد الجيش.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله /4/ أولاد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 26 /5 /2019 الساعة 8.00 من منزله الكائن في بيروت-قريطم إلى مسقط رأسه في بلدة جب جنين، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه بعد صلاة الظهر في مسجد عمر بن الخطاب ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخي 27و28 /5 /2019 في دار الفقيد- بلدة جب جنين، وبتاريخي 30و31 /5 /2019 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في مسجد محمد الأمين- بيروت.