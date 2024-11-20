نعي ثلاثة شهداء

صوَر
الأربعاء, 20 تشرين الثاني 2024

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال والرقيب الشهيد آدم جرجي عون والرقيب الشهيد علي محمد حرب، الذين استشهدوا بتاريخ 19 /11 /2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الصرفند، وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

 

•     المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال
-    من مواليد 1 /4 /1982 صور - الجنوب.
-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 27 /12 /2008.
-    حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    متأهل وله ولدَين.     
يقام المأتم بتاريخ 20 /11 /2024 الساعة 14:00 حيث يوارى الثرى في جبانة بلدة عدلون – صيدا كوديعة.

 

•    الرقيب الشهيد آدم جرجي عون
-    من مواليد  24 /11 /1997 الغازية  – صيدا.
-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 30 /3 /2015.
-    حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    عازب.     
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

 

•     الرقيب الشهيد علي محمد حرب

-    من مواليد 4 /8 /1994 زوطر الشرقية – النبطية.
-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.
-    حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    مطلق.  
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)                                                                                                                                                                                    

المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال
الرقيب الشهيد آدم جرجي عون
الرقيب الشهيد علي محمد حرب