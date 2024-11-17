نعي شهيدين

الأحد, 17 تشرين الثاني 2024



تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، اللذين استشهدا بتاريخ 17/11/2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الماري، وفي ما يلي نبذة عن حياتهما:

• المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري

- من مواليد 1/ 7/ 1987 بطرماز – المنية الضنية الشمال.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 2/ 5/ 2008.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: مـتأهل /2/.

- ينقل الجثمان بتاريخ 18/ 11/ 2024 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بطرماز-الضنية حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 14.00 ويوارى الثرى في مدافن البلدة.



• العريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين

- من مواليد 15/11/ 1977 مشمش – عكار.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 26/ 12/ 2009.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل/3/.

- ينقل الجثمان بتاريخ 18/ 11/ 2024 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى مسجد بلدة عرقا منيارة-عكار حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة العصر ويوارى الثرى في مدافن البلدة.