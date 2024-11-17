نعي شهيدين

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الأحد, 17 تشرين الثاني 2024


تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، اللذين استشهدا بتاريخ 17/11/2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الماري، وفي ما يلي نبذة عن حياتهما:

•    المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري

-    من مواليد  1/ 7/ 1987  بطرماز – المنية الضنية الشمال.
-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 2/ 5/ 2008.
-    حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    الوضع العائلي: مـتأهل /2/.
-    ينقل الجثمان بتاريخ 18/ 11/ 2024 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بطرماز-الضنية حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 14.00 ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

 


•    العريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين

-    من مواليد 15/11/ 1977 مشمش – عكار.
-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 26/ 12/ 2009.
-    حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    الوضع العائلي: متأهل/3/.
-    ينقل الجثمان بتاريخ 18/ 11/ 2024 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى مسجد بلدة عرقا منيارة-عكار حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة العصر ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري
العريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين