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نعي شهيدين
تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، اللذين استشهدا بتاريخ 17/11/2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الماري، وفي ما يلي نبذة عن حياتهما:
• المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري
- من مواليد 1/ 7/ 1987 بطرماز – المنية الضنية الشمال.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 2/ 5/ 2008.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: مـتأهل /2/.
- ينقل الجثمان بتاريخ 18/ 11/ 2024 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بطرماز-الضنية حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 14.00 ويوارى الثرى في مدافن البلدة.
• العريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين
- من مواليد 15/11/ 1977 مشمش – عكار.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 26/ 12/ 2009.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: متأهل/3/.
- ينقل الجثمان بتاريخ 18/ 11/ 2024 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى مسجد بلدة عرقا منيارة-عكار حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة العصر ويوارى الثرى في مدافن البلدة.