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نـشاطات الـقائد
نـشاطات الـقائد
وزير الشباب والرياضة يزور قائد الجيش
وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد فتفت، قام بزيارة قائد الجيش العماد ميشال سليمان في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، وعرض للتعاون بين الوزارة والجيش في مجال الرياضة والمخيمات الكشفية، والنشاطات الشبابية على مختلف أنواعها.
قائد الجيش يستقبل السفير الفرنسي ووفدا عسكرياُ
إستقبل قائد الجيش العماد ميشال سليمان في مكتبه في اليرزة، قبل ظهر اليوم، السفير الفرنسي في لبنان السيد برنارد ايمييه، يرافقه مساعد نائب رئيس أركان الجيوش الفرنسية لشؤون العلاقات الدولية العميد موريس لوني والملحق العسكري الفرنسي العقيد فيليب دوارد، وقد جرى البحث في سبل التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي.
...و السفير الأميركي
كما استقبل في وقت لاحق السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان يرافقه العميد في الجيش الأميركي مارك كيميت.