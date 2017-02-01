نـشاطات الـقائد

قائد الجيش يستقبل السفير الفرنسي ووفدا عسكرياُ

إستقبل قائد الجيش العماد ميشال سليمان في مكتبه في اليرزة، قبل ظهر اليوم، السفير الفرنسي في لبنان السيد برنارد ايمييه، يرافقه مساعد نائب رئيس أركان الجيوش الفرنسية لشؤون العلاقات الدولية العميد موريس لوني والملحق العسكري الفرنسي العقيد فيليب دوارد، وقد جرى البحث في سبل التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي.