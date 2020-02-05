نفي ما تتناقله بعض المواقع الالكترونية عن صدور قرار بتعيين العميد الركن علي شريف رئيساً للمحكمة العسكرية

السبت, 21 آذار 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تنفي قيادة الجيش مديرية التوجيه ما تتناقله بعض المواقع الالكترونية عن صدور قرار بتعيين العميد الركن علي شريف رئيساً للمحكمة العسكرية بعد قرار العميد الركن حسين عبدالله تنحيه عن رئاستها. وتجدد دعوتها وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية إلى ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالمؤسسة واستقائها من مصادرها الرسمية المحصورة ببيانات مديرية التوجيه والتي تُنشر على الموقع الرسمي للجيش وعبر الصفحات الرسمية التابعة له، كما تحذر من مغبة اختلاق أخبار ونسبها للجيش تحت طائلة المساءلة القانونية.