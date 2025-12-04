نفي ما نقله أحد المواقع الإلكترونية الأجنبية حول انتماء بعض العسكريين وولائهم

الخميس, 04 كانون الأول 2025

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

نقل أحد المواقع الإلكترونية الأجنبية معلومات حول انتماء بعض العسكريين وولائهم لإحدى الجهات.

يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات نفيًا قاطعًا، وتؤكد أن جميع عناصرها يملكون عقيدة عسكرية واضحة وثابتة، ويدينون بالولاء الكامل للمؤسسة العسكرية والوطن.

كما تدعو إلى عدم تناقل الأخبار المشبوهة التي تهدف إلى النيل من سمعة الجيش، بخاصة خلال المرحلة الحالية الدقيقة التي يشهدها وطننا.