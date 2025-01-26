نَقْل جثمان المقدم الشهيد محمد فرحات إلى مثواه الأخير

الأحد, 26 كانون الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26 / 1 / 2025، نُقل جثمان المقدم الشهيد محمد فرحات من بلدة رشعين – زغرتا حيث كان قد دُفن بصورة مؤقته (كوديعة) إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بلدة دير قانون رأس العين – صور، بحضور قائد لواء المشاة الخامس ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، ومشاركة ذوي الشهيد وعدد من الضباط والأهالي، وقد أدت ثلة من موسيقى الجيش والشرطة العسكرية التشريفات.

وفي هذه المناسبة، ألقى العميد الركن ميشال البردويل قائد اللواء المشاة الخامس كلمة قائد الجيش بالنيابة، وجاء فيها: "يمثّلُ هذا اليومُ محطّةً تلتقي فيها دربُ الشرف والتضحية والوفاء مع دربِ الشهادة، وعند هذه المحطّةِ يقفُ المقدم الشهيد محمد فرحات وقد سطّر صفحات ناصعة من البطولة طوال مسيرته العسكرية، ليلتحقَ بمن سبقوه من الشهداء الأبرار".