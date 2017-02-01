هدايا في عرسال بمناسبة الأعياد

إعداد: جاندارك أبي ياغي

بمناسبة الأعياد المجيدة، زارت السيدة كارولين معلوف سعاده يرافقها عدد من الناشطين في العمل الاجتماعي مقر فوج التدخل الثاني في عرسال، لتهنئة عسكرييه بالأعياد وتقديم الهدايا لهم. قائد الفوج العميد الركن وليد عبد الغني الذي استقبل الزائرين مع عدد من الضباط، رحّب بالسيدة سعاده ومرافقيها، شاكرًا لهم المبادرة الكريمة.

بدورها تحدّثت سعاده، وقالت: عندما ينادينا الواجب نذهب إلى أقصى الحدود. ولا شيء يثنينا مهما كانت الظروف الحياتية أو الطبيعية صعبة، فالعسكري الواقف في عرسال لا يهاب الموت، لا يخاف، لا ينعس، ولا ينام...

كما شكرت كل من ساهم في إنجاح المبادرة وخصّت بالذكر: السيدة غلوريا مسعد، سكاف فارم، مؤسسة عبد بدران، السيد أسعد علي الأمين، LA TOUR، والإعلاميين طوني أبو نعوم وأسامه درويش.

تخلّل الزيارة تقديم 1100 هدية لعناصر الفوج، وقطع قالب من الحلوى، لبّى بعدها الضيوف دعوة قائد الفوج إلى مأدبة غداء في نادي ضباط الفوج.