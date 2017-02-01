وآخر في الملاكمة

إعداد: روجينا خليل الشختورة

شارك الجيش في لقاء ودي في الملاكمة أقيم في مجمع الرئيس إميل لحود الرياضي العسكري، حيث تبارى لاعبوه مع لاعبي النادي الشعبي – صيدا. وقد فاز كلّ من العريف حسن طحان (69 كلغ) من فوج المغاوير على علي الألطي، والعريف أول أحمد عثمان (75 كلغ) من فوج المدرعات الأول على محمد الألطي، والمعاون نجد سلوم (81 كلغ) من مديرية المخابرات على وسام عنتر، والعريف الياس فرح (91 كلغ) من مديرية المخابرات على محمد العرقاوي، بينما خسر المجند الممددة خدماته قاسم المقداد (64 كلغ) من فوج التدخل السادس أمام حسن الزينو.