... وأخرى تحسّبًا لفيضان العاصي

إعداد: نينا عقل خليل

نفّذت وحدات من الجيش والأجهزة الأمنية، بالاشتراك مع محافظة البقاع – الهرمل، ومكتب برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي للحدّ من مخاطر الكوارث، مناورة ميدانيّة عند جسر نهر العاصي - الهرمل، تحاكي فرضية حصول فيضان في النهر المذكور وانتشال أشخاص تعرضوا للغرق.

حضر المناورة التي تأتي في إطار تنفيذ خطة الاستجابة الوطنية للكوارث والأزمات، السفير الهولندي في لبنان السيد Han Mauruts Schaapveld، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن سعداللـه الحمد، وشخصيات رسميّة واجتماعية.