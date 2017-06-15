... واجتماع تنسيقي مع قوّات الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان

إعداد: نينا عقل خليل

في إطار التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني وقوّات الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان، عُقد في قيادة هذه القوّات في الناقورة (15/6/2017) اجتماعٌ ضمّ ضباطًا من المركز اللبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام ومن القوّات المذكورة. وقد نوقشت خلال اللقاء إعادة اعتماد المشاركة بين الطرفين، وتبادل المعلومات حول خطر الألغام البرّية ومخلّفات الحروب ومعلومات حول ضحايا الألغام، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع التوعية من مخاطر الألغام.