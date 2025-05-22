توفيت السيدة ناديا شيبان الحلو والدة العميد الإداري المتقاعد طوني زخريا (۸۹۰۰۳۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٤ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير للروم الأرثوذكس – فرن الشباك ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في مار متر - الأشرفية.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/٥/٢٥ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالعميد الإداري المتقاعد طوني زخريا على أحد رقمي الهاتف: ٠٣/٢٩١٣٨٩ - ١٦٠٩٦٣٥٦٦٦٠+.