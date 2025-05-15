توفيت الحاجة مريم محمد توفيق زيدان والدة العميد الركن المتقاعد حسيب عبدو (٨٦۰۳۲۰) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥ الساعة ١۷:۰٠ وتوارى الثرى في جبانة بلدة حارة صيدا.

تُقبل التعازي قبل الدفن للرجال والنساء في حسينية حارة صيدا، وبتاريخَي ١٦ و٢٠٢٥/٥/١٧ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۲:۰۰ ومن الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الشيخ عبد الأمير قبلان الكائنة في تعمير حارة صيدا، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد حسيب عبدو على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٤٨١٠٢.