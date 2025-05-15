- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on خميس, 05/15/2025 - 21:02
توفيت الحاجة مريم محمد توفيق زيدان والدة العميد الركن المتقاعد حسيب عبدو (٨٦۰۳۲۰) من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥ الساعة ١۷:۰٠ وتوارى الثرى في جبانة بلدة حارة صيدا.
تُقبل التعازي قبل الدفن للرجال والنساء في حسينية حارة صيدا، وبتاريخَي ١٦ و٢٠٢٥/٥/١٧ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۲:۰۰ ومن الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الشيخ عبد الأمير قبلان الكائنة في تعمير حارة صيدا، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد حسيب عبدو على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٤٨١٠٢.
Ar
Date:
الخميس, مايو 15, 2025