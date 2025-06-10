توفيت السيدة سميحة المصري والدة العميد الركن عبد الله حرب من منطقة الجنوب، ووالدة زوجة العميد المهندس المتقاعد وسام صافي (۹۲۰۰٦۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١١ الساعة ١١:٠٠ في بلدة غريفة الشوف - دار آل حرب.

تُقبل التعازي بعد الدفن يومَي الخميس والجمعة بتاريخَي ۱۲ و٢٠٢٥/٦/١٣ ابتداءً من الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن عبد الله حرب على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٨٩٤٩٣٣، والعميد المهندس المتقاعد وسام صافي على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٤٢٢١٤.