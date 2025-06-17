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Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 06/17/2025 - 20:46
تُقبل التعازي يومَي الأربعاء والخميس بتاريخَي ١٨ و٢٠٢٥/٦/١٩ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة السيدة خديجة الكبرى - جبل محسن، وللنساء في منزل الفقيدة الكائن في بلدة القبة – مشروع الحريري - الطابق الثالث، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
توفيت السيدة مفيدة فرج والدة العميد محمود مصطفى من لواء المشاة الثاني ووالدة زوجة العميد الركن إبراهيم حوري من لواء المشاة العاشر.
أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/٦/١٧ عقب صلاة العصر الساعة ١٦:٣٠ في مسجد سيدة العالمين - فاطمة الزهراء - جبل محسن.
تُقبل التعازي يومَي الأربعاء والخميس بتاريخَي ١٨ و٢٠٢٥/٦/١٩ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة السيدة خديجة الكبرى - جبل محسن، وللنساء في منزل الفقيدة الكائن في بلدة القبة – مشروع الحريري - الطابق الثالث، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
العميد محمود مصطفى: ٠٣/٥٣٦٢٩٤.
العميد الركن إبراهيم حوري: ۸۰۱۱.
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Date:
الثلاثاء, يونيو 17, 2025