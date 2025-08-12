Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 08/12/2025 - 23:15

توفيت السيدة سعاد سليم شيا والدة اللواء الركن المتقاعد امين العرم (٨٥٠٢٠٣) من ضباط الجيش اللبناني.
 يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣ الساعة ۱۲:۰۰ في بلدتها المختارة - الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن إبتداء من الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ۱۹:۰۰ في دار البلدة المذكورة أعلاه ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ إبتداء من الساعة ۱۱:٠٠ ولغاية الساعة ۱۷:۰۰ في دار طائفة الموحدين الدروز فردان - بيروت ويومي الجمعة والسبت بتاريخي١٥و٢٠٢٥/٨/١٦ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ١٩:٠٠ في دار البلدة المختارة ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٧ في منزل الفقيدة - المختارة أو عبر الاتصال على رقم الهاتف لأبنائها:
 اللواء الركن المتقاعد أمين العرم: ٠٣/٧٣٧٧٩٧.
المهندس ماجد: ٠٣/٦٣٢٧١٢.
الصيدلي مالك: ٧١٤٧٢٨٢٨٠٠ (واتس اب).

