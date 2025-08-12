توفيت السيدة سعاد سليم شيا والدة اللواء الركن المتقاعد امين العرم (٨٥٠٢٠٣) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣ الساعة ۱۲:۰۰ في بلدتها المختارة - الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن إبتداء من الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ۱۹:۰۰ في دار البلدة المذكورة أعلاه ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ إبتداء من الساعة ۱۱:٠٠ ولغاية الساعة ۱۷:۰۰ في دار طائفة الموحدين الدروز فردان - بيروت ويومي الجمعة والسبت بتاريخي١٥و٢٠٢٥/٨/١٦ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ١٩:٠٠ في دار البلدة المختارة ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٧ في منزل الفقيدة - المختارة أو عبر الاتصال على رقم الهاتف لأبنائها:

اللواء الركن المتقاعد أمين العرم: ٠٣/٧٣٧٧٩٧.

المهندس ماجد: ٠٣/٦٣٢٧١٢.

الصيدلي مالك: ٧١٤٧٢٨٢٨٠٠ (واتس اب).