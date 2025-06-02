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Published by lebarmy15 on اثنين, 06/02/2025 - 21:24
توفيت السيدة سلمى فواز شمس الدين والدة المقدم عمار شمس الدين من أمانة الأركان.
توفيت السيدة سلمى فواز شمس الدين والدة المقدم عمار شمس الدين من أمانة الأركان.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣ الساعة ١٦:٣٠ في بلدة مجدل بلهيص.
تُقبل التعازي اعتبارًا من يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٢ لغاية يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٥ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱٩:٠٠ في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالمقدم عمار شمس الدين على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٣٢٤١٣.
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Date:
الاثنين, يونيو 2, 2025