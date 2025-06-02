توفيت السيدة سلمى فواز شمس الدين والدة المقدم عمار شمس الدين من أمانة الأركان.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣ الساعة ١٦:٣٠ في بلدة مجدل بلهيص.

تُقبل التعازي اعتبارًا من يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٢ لغاية يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٥ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱٩:٠٠ في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالمقدم عمار شمس الدين على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٣٢٤١٣.