توفيت السيدة بهجات روفائيل والدة النقيب المتقاعد غسان روفايل (۹۳۰۰۰۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١ الساعة ۱۲:۰۰ في كنيسة سيدة رأس بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٤ اعتبارًا من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة سانت ريتا - جديدة المتن، أو عبر الإتصال بالنقيب المتقاعد غسان روفايل على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٧٠١٩٤.

Date: 
الجمعة, أكتوبر 31, 2025