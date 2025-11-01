- En
سبت, 11/01/2025
توفيت السيدة بهجات روفائيل والدة النقيب المتقاعد غسان روفايل (۹۳۰۰۰۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١ الساعة ۱۲:۰۰ في كنيسة سيدة رأس بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٤ اعتبارًا من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة سانت ريتا - جديدة المتن، أو عبر الإتصال بالنقيب المتقاعد غسان روفايل على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٧٠١٩٤.
