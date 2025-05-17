توفيت السيدة زكية حسين برو والدة زوجة العميد الركن عماد نبها من مديرية المخابرات.

يُقام المأتم بتاريخ ۲۰٢٥/٥/١٧ بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة كفركلا - الجنوب.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰:۳۰ لغاية الساعة ۱۲:۳۰ في حسينية بلدة النبطية الفوقا وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ ابتداءً من الساعة ۱٥:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - قرب المديرية العامة لأمن الدولة - الرملة البيضاء أو عبر الاتصال بالعميد الركن عماد نبها على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٧٥٦٦٦.