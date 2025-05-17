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Published by lebarmy2 on سبت, 05/17/2025 - 12:00
توفيت السيدة زكية حسين برو والدة زوجة العميد الركن عماد نبها من مديرية المخابرات.
يُقام المأتم بتاريخ ۲۰٢٥/٥/١٧ بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة كفركلا - الجنوب.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰:۳۰ لغاية الساعة ۱۲:۳۰ في حسينية بلدة النبطية الفوقا وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ ابتداءً من الساعة ۱٥:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - قرب المديرية العامة لأمن الدولة - الرملة البيضاء أو عبر الاتصال بالعميد الركن عماد نبها على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٧٥٦٦٦.
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Date:
السبت, مايو 17, 2025