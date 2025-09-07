توفيت الحاجة سميره محمد شحاده والدة كل من العميد الركن المتقاعد سمير عبد الغني (٨٤٠٠١٨) والعميد الركن المتقاعد وليد عبد الغني (۸٦۰۱۷۸) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٦ الساعة ۱۹:۰۰ في جبانة بلدة شحيم - جبل سويد.

تقبل التعازي يومي الاحد والاثنين بتاريخي ۷ و ۲۰۲۵/۹/۸ إعتبارًا من الساعة ۹:۰۰ ولغاية الساعة ١٩:٠٠ في خلية مسجد أبي بكر الصديق - وسط البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد سمير عبد الغني على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٨٧١٣٥١ .