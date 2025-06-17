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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 06/17/2025 - 07:42
توفي السيد جورج صالجي والد العقيد الإداري فادي صالجي من لواء الحرس الجمهوري.
توفي السيد جورج صالجي والد العقيد الإداري فادي صالجي من لواء الحرس الجمهوري.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانة - جونيه حيث يوارى الثرى في مدافن بازيليك القديس بولس - حريصا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٨ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعقيد الإداري فادي صالجي على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٠٧٧٤٧٧.
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Date:
الثلاثاء, يونيو 17, 2025