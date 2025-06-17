Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 06/17/2025 - 07:42

توفي السيد جورج صالجي والد العقيد الإداري فادي صالجي من لواء الحرس الجمهوري.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانة - جونيه حيث يوارى الثرى في مدافن بازيليك القديس بولس - حريصا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٨ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعقيد الإداري فادي صالجي على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٠٧٧٤٧٧.

Ar
Date: 
الثلاثاء, يونيو 17, 2025