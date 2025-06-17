توفي السيد جورج صالجي والد العقيد الإداري فادي صالجي من لواء الحرس الجمهوري.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانة - جونيه حيث يوارى الثرى في مدافن بازيليك القديس بولس - حريصا.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٨ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعقيد الإداري فادي صالجي على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٠٧٧٤٧٧.