Published by lebarmy15 on اثنين, 04/21/2025 - 14:58

توفي الحاج علي الحاج فلاح والد العميد الركن أمين فلاح رئيس نادي الرتباء المركزي في منطقة الشمال.
يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/٤/٢١ الساعة ۱۹:۰۰ في جبانة بلدة التبانة - طرابلس.
تُقبل التعازي بعد الدفن للرجال والنساء وبتاريخَي ۲۲ و۲۰۲٥/٤/۲۳ من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب في قاعة مسجد التوجيه - طرابلس - شارع الثقافة.

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Date: 
الاثنين, أبريل 21, 2025