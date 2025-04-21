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Published by lebarmy15 on اثنين, 04/21/2025 - 14:58
توفي الحاج علي الحاج فلاح والد العميد الركن أمين فلاح رئيس نادي الرتباء المركزي في منطقة الشمال.
توفي الحاج علي الحاج فلاح والد العميد الركن أمين فلاح رئيس نادي الرتباء المركزي في منطقة الشمال.
يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/٤/٢١ الساعة ۱۹:۰۰ في جبانة بلدة التبانة - طرابلس.
تُقبل التعازي بعد الدفن للرجال والنساء وبتاريخَي ۲۲ و۲۰۲٥/٤/۲۳ من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب في قاعة مسجد التوجيه - طرابلس - شارع الثقافة.
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Date:
الاثنين, أبريل 21, 2025