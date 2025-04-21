توفي الحاج علي الحاج فلاح والد العميد الركن أمين فلاح رئيس نادي الرتباء المركزي في منطقة الشمال.

يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/٤/٢١ الساعة ۱۹:۰۰ في جبانة بلدة التبانة - طرابلس.

تُقبل التعازي بعد الدفن للرجال والنساء وبتاريخَي ۲۲ و۲۰۲٥/٤/۲۳ من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب في قاعة مسجد التوجيه - طرابلس - شارع الثقافة.