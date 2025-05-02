توفي السيد هكتور المعراوي والد العميد الركن المتقاعد كابي المعراوي (۸۰۰۱۳۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار مارون - العقبة - زغرتا.

تُقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٤ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/٥ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة، يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٥ الساعة ١٦:٠٠ في الكنيسة المذكورة وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في كنيسة مار تقلا - الحازمية، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد كابي المعراوي على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٤٩٩٤٩.