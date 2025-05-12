توفي السيد ميشال عيد عبدو والد العميد الركن جورج عبدو من أركان الجيش للتخطيط.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة السيدة - قوسايا.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰٠ في صالون كنيسة مار ديمتريوس للروم الأرثوذكس - زوق مكايل - قرب قصر بويز.