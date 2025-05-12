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Published by lebarmy15 on اثنين, 05/12/2025 - 09:15
توفي السيد ميشال عيد عبدو والد العميد الركن جورج عبدو من أركان الجيش للتخطيط.
توفي السيد ميشال عيد عبدو والد العميد الركن جورج عبدو من أركان الجيش للتخطيط.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة السيدة - قوسايا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰٠ في صالون كنيسة مار ديمتريوس للروم الأرثوذكس - زوق مكايل - قرب قصر بويز.
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Date:
الاثنين, مايو 12, 2025