Published by lebarmy15 on اثنين, 05/12/2025 - 09:15

توفي السيد ميشال عيد عبدو والد العميد الركن جورج عبدو من أركان الجيش للتخطيط.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة السيدة - قوسايا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰٠ في صالون كنيسة مار ديمتريوس للروم الأرثوذكس - زوق مكايل - قرب قصر بويز.

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Date: 
الاثنين, مايو 12, 2025