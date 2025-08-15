Published by lebarmy4 on جمعة, 08/15/2025 - 13:57

توفي الشيخ أبو لطفي فندي الجديداني والد العميد الركن ناجي الجديداني قائد لواء المشاة الحادي عشر.

يقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٥ الساعة ١٦:٠٠ في بلدة كفرقوق - قضاء راشيا، ويوارى الثرى في مدافن البلدة .

تقبل التعازي بعد الدفن يومي السبت والأحد بتاريخي ۱٦ و ۲۰۲۵/۸/۱۷ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠  ولغاية الساعة ١٩:٠٠ في موقف البلدة المذكورة، أو عبر الإتصال بالعميد الركن ناجي الجديداني على  رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۸۷۰۷۷۰.

