جمعة, 08/15/2025
توفي الشيخ أبو لطفي فندي الجديداني والد العميد الركن ناجي الجديداني قائد لواء المشاة الحادي عشر.
يقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٥ الساعة ١٦:٠٠ في بلدة كفرقوق - قضاء راشيا، ويوارى الثرى في مدافن البلدة .
تقبل التعازي بعد الدفن يومي السبت والأحد بتاريخي ۱٦ و ۲۰۲۵/۸/۱۷ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ١٩:٠٠ في موقف البلدة المذكورة، أو عبر الإتصال بالعميد الركن ناجي الجديداني على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۸۷۰۷۷۰.
الجمعة, أغسطس 15, 2025