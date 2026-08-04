Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 08/04/2026 - 12:01

توفي السيد محمد ضاهر شرف والد الملازم الأول إبراهيم شرف من فوج الحدود البرية الثالث.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٤ الساعة ١٥.٠٠ ويوارى الثرى في جبانة بلدة بيت شاما - بعلبك.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۰۳/۰۹۷۸۹۹.

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Date: 
الثلاثاء, أغسطس 4, 2026