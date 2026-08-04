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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 08/04/2026 - 12:01
توفي السيد محمد ضاهر شرف والد الملازم الأول إبراهيم شرف من فوج الحدود البرية الثالث.
توفي السيد محمد ضاهر شرف والد الملازم الأول إبراهيم شرف من فوج الحدود البرية الثالث.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٤ الساعة ١٥.٠٠ ويوارى الثرى في جبانة بلدة بيت شاما - بعلبك.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۰۳/۰۹۷۸۹۹.
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Date:
الثلاثاء, أغسطس 4, 2026