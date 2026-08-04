توفي السيد محمد ضاهر شرف والد الملازم الأول إبراهيم شرف من فوج الحدود البرية الثالث.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٤ الساعة ١٥.٠٠ ويوارى الثرى في جبانة بلدة بيت شاما - بعلبك.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۰۳/۰۹۷۸۹۹.