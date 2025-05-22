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Published by lebarmy12 on خميس, 05/22/2025 - 10:42
توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ المعاون الأول المتقاعد شريف شبلي والد الملازم الأول إسماعيل شبلي من لواء المشاة الحادي عشر.
أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ الساعة ١٣:٠٠ في جبانة بلدة كفرشوبا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في مسجد ابراهيم الخليل - كفرشوبا ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢ في منزل صهره حسين عون الكائن في صيدا - بناية الحريري - الطابق الثامن ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٣ من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب في مسجد بهاء الدين الحريري - صيدا.
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Date:
الأربعاء, مايو 21, 2025