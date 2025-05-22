توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ المعاون الأول المتقاعد شريف شبلي والد الملازم الأول إسماعيل شبلي من لواء المشاة الحادي عشر.

أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ الساعة ١٣:٠٠ في جبانة بلدة كفرشوبا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في مسجد ابراهيم الخليل - كفرشوبا ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢ في منزل صهره حسين عون الكائن في صيدا - بناية الحريري - الطابق الثامن ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٣ من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب في مسجد بهاء الدين الحريري - صيدا.