- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on أحد, 05/04/2025 - 21:34
توفي السيد كابي عبد النور والد الملازم الأول ميشال عبد النور من مديرية المخابرات.
توفي السيد كابي عبد النور والد الملازم الأول ميشال عبد النور من مديرية المخابرات.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة السيدة - بطلون - عاليه.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ۲۰٢٥/٥/٦ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالملازم الأول ميشال عبد النور على رقم الهاتف الخلوي: ٨١/٥٨١٥٨٣.
Ar
Date:
الأحد, مايو 4, 2025