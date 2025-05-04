Published by lebarmy12 on أحد, 05/04/2025 - 21:34

توفي السيد كابي عبد النور والد الملازم الأول ميشال عبد النور من مديرية المخابرات.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة السيدة - بطلون - عاليه.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ۲۰٢٥/٥/٦ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالملازم الأول ميشال عبد النور على رقم الهاتف الخلوي: ٨١/٥٨١٥٨٣.

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Date: 
الأحد, مايو 4, 2025