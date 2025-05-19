Published by lebarmy15 on اثنين, 05/19/2025 - 17:47

توفي السيد سهيل قزحيا زغيب والد زوجة الرائد آلان مخول من لواء المشاة الثاني عشر.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار ضومط الرعائية - زوق مكايل.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالرائد آلان مخول على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۳۰۸۲۸۳.

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Date: 
الاثنين, مايو 19, 2025