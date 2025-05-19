توفي السيد سهيل قزحيا زغيب والد زوجة الرائد آلان مخول من لواء المشاة الثاني عشر.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار ضومط الرعائية - زوق مكايل.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالرائد آلان مخول على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۳۰۸۲۸۳.