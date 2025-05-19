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Published by lebarmy15 on اثنين, 05/19/2025 - 17:47
توفي السيد سهيل قزحيا زغيب والد زوجة الرائد آلان مخول من لواء المشاة الثاني عشر.
توفي السيد سهيل قزحيا زغيب والد زوجة الرائد آلان مخول من لواء المشاة الثاني عشر.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار ضومط الرعائية - زوق مكايل.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالرائد آلان مخول على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۳۰۸۲۸۳.
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Date:
الاثنين, مايو 19, 2025