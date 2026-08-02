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Published by lebarmy3 on أحد, 08/02/2026 - 08:44
توفي السيد عامر أحمد عبد العزيز والد زوجة الرائد محمد السيد من أركان الجيش للتجهيز - مديرية العتاد.
توفي السيد عامر أحمد عبد العزيز والد زوجة الرائد محمد السيد من أركان الجيش للتجهيز - مديرية العتاد.
أُقيم المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١ في الولايات المتحدة الأميركية.
تُقبل التعازي لمدة أسبوع في منزل الفقيد الكائن في بلدة سبلين - الشوف (الطريق العام)، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٧٦/١٨٧١٨٦
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Date:
السبت, أغسطس 1, 2026