توفي السيد عامر أحمد عبد العزيز والد زوجة الرائد محمد السيد من أركان الجيش للتجهيز - مديرية العتاد.

أُقيم المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١ في الولايات المتحدة الأميركية.

تُقبل التعازي لمدة أسبوع في منزل الفقيد الكائن في بلدة سبلين - الشوف (الطريق العام)، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٧٦/١٨٧١٨٦