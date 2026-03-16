توفي السيد فيكتور حاماتي والد زوجة العميد الركن جوزيف الشدياق من مديرية الهندسة.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة جميع القديسين - الزيتونة - بيروت.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/۳/۱۸ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.