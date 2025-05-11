توفي السيد سليمان حسين والد زوجة الملازم عبد الجليل عبد الله من القوات الجوية - قاعدة حامات الجوية.

أُقيم المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/٥/۱۰ في بلدة خربة شار - عكار.

تُقبل التعازي بتاريخَي ۱۱ و٢٠٢٥/٥/۱۲ ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ١٢:٠٠ ومن الساعة ١٦:٣٠ لغاية الساعة ۲۱:۰۰ في قاعة مسجد بلدة خربة شار - عكار أو عبر الاتصال بالملازم عبد الجليل عبد الله على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٦٥٩٣٣٩.