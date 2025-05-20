توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩ العميد المتقاعد علي عساف (٨٦٠٣٩٦) من ضباط الجيش اللبناني، والد زوجة النقيب محمد دريس من لواء المشاة الحادي عشر.

يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ الساعة ١٤:٣٠ من مستشفى دار الأمل - بعلبك إلى منزل العائلة الكائن في دورس، ومن ثم إلى جبانة الشهداء - بعلبك قرب مسجد الإمام علي، حيث يُقام المأتم الساعة ١٦:٠٠ ويوارى الثرى في الجبانة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في دورس - بعلبك، أو عبر الاتصال بابن الفقيد على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٠٦٩٩٩٩.