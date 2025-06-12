توفي المؤهل الأول المتقاعد سلمان يوسف من عداد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والد كل من العقيد طلال يوسف من ضباط المديرية العامة للأمن العام والرائد حسن يوسف من لواء المشاة الثامن.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٣ الساعة ١١:٠٠ في بلدة الماري - حاصبيا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/٦/١٣ ابتداءً من الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في نادي بلدة الماري حاصبيا ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/٦/١٩ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة بيت الجردي - الشويفات.