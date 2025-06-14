توفي السيد يوسف أبو رجيلي والد كل من العميد الياس أبو رجيلي من مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والعميد الإداري المتقاعد حبيب أبو رجيلي (۸۳۰۲۳۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٥ الساعة ١٦:٣٠ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - كفرزبد.

تُقبل التعازي يومَي السبت والأحد بتاريخَي ۱٤ و٢٠٢٥/٦/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/٦/١٧ ابتداءً من الساعة ۱۳:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة دخول السيدة للروم الأرثوذكس - الأشرفية، أو عبر الاتصال بالعميد الياس أبو رجيلي على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٦٢٠٨٦.