... والعريف الزعبي يتأهّل إلى بطولة الرجل الحديدي

إعداد: روجينا خليل الشختورة

حقّق العريف علي الزعبي من لواء المشاة السابع (مفصول إلى المركز العالي للرياضة العسكرية) رقمًا قياسيًا جديدًا على الصعيد الوطني هو ١.٠١.٠٦ س. وذلك خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا في الترياتلون للعام ٢٠١٩ التي أُقيمت في مملكة البحرين. وكان الرقم السابق ١.٠٥.١٣ س. للاعب نفسه حقّقه خلال مشاركته في بطولة العام الماضي التي أُقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية.

كذلك، تأهّل العريف الزعبي إلى بطولة العالم للرجل الحديدي Iron Man التي ستُقام في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٠ في نيوزيلاندا.