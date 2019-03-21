... والمبنى الجديد لمستوصف شكري غانم في الفياضية

افتتح العماد قائد الجيش المبنى الجديد لمستوصف شكري غانم في قيادة منطقة جبل لبنان في الفياضية، وذلك في احتفال حضره الوزير السابق جان لوي قرداحي وقائد المنطقة العميد زخيا الخوري وعدد من الضباط والمدعوّين.

وبعد جولة قام بها في أقسام المبنى الجديد، اطّلع العماد عون على سير العمل الطبي فيه، وعلى معداته وتجهيزاته، ونوّه بالجهود التي أدت إلى هذا الإنجاز، مؤكدًا أنّ حرص القيادة على تجهيز الجيش بالسلاح والعتاد والآليات، يوازيه حرصها على دعم الطبابة العسكرية وتعزيزها، لافتًا إلى أنّ خدمة القتال توازي القتال أهميةً، والطبابة هي أحد عناصرها الأساسية.