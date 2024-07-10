واﻗﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ

العدد 126 - تموز 2024
واﻗﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ
إعداد: اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺻﻼح ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ