وحدات من الجيش تشارك في حملة «الأزرق الكبير»

إعداد: نينا عقل خليل

في خطوة تهدف إلى تنظيف الشاطئ اللبناني وبحره، نظّمت جمعيّة «الأزرق الكبير» حملتها السنوية، تحت شعار الحدّ من مخاطر البلاستيك على البيئة والإنسان.

شاركت في الحملة وحدات من الجيش اللبناني وقوّات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بالإضافة إلى جمعيّات بيئية واجتماعية وأهلية وكشفية، ونوادٍ رياضية، وطلّاب مدارس وجامعات تعاونوا لتنظيف الشاطئ وبحره من النفايات الصلبة التي تراكمت من جراء المكبّات العشوائية على الشواطئ، أو من المكبّات الواقعة على ضفاف الأنهار.

وقد شملت الحملة الشواطئ الرملية والصخرية من العبودية شمالًا إلى الناقورة جنوبًا، حيث ساهم عسكريون من فوج مغاوير البحر مزوّدين زوارق، في عملية رفع النفايات من قعر البحر، كما ساهم آخرون من فوج المغاوير في عملية تنظيف المنحدر الصخري مقابل صخرة الروشة، في حين ساهمت وحدات أخرى بالحملة وفي عدّة مناطق.