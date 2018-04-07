وحدات من الجيش شاركت في الحملة الوطنية لتنظيف الشاطئ اللبناني بالتعاون مع جمعية "حملة الأزرق الكبير"

الأحد, 29 نيسان 2018

في إطار المهمات الإنمائية التي ينفّذها الجيش، قامت وحدات منه بالتعاون والتنسيق مع جمعية "حملة الأزرق الكبير"، بعملية تنظيف واسعة للشاطئ اللبناني، إضافةً إلى بعض المواقع في أعماق البحر.

وقد شارك في هذه الحملة عناصر من مختلف قوى الجيش، وعدد من زوارق القوات البحرية والآليات الهندسية، إلى جانب مجموعات من الأندية المحلية والجمعيات الأهلية، وعدد كبير من طلاب المدارس والجامعات والمتطوعين المدنيين.