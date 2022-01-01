وحدة عسكرية تتدخل لإعادة الهدوء إلى محيط أحد مراكز الامتحانات في بعلبك

الاثنين, 27 حزيران 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

نشر أحد المواقع الإلكترونية خبراً مفاده قيام تلميذ يخضع لامتحانات الشهادة المتوسطة في منطقة بعلبك، بإدخال هاتفه إلى غرفة الامتحانات بهدف الغش، بموازاة قيام مجموعة من الشبان المشاغبين بمرافقته إلى مركز الامتحانات والتواجد عند مدخل المدرسة. فيما لم يتمكن أفراد الطاقم التعليمي من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.

على الأثر تدخلت وحدة عسكرية وأخرجت التلميذ المذكور من مركز الامتحانات، واتخذت التدابير المناسبة لإعادة الهدوء إلى المدرسة ومحيطها.