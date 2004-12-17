وزارة الاقتصاد والتجارة تمنح الموظف المدني خليل مسعد براءة اختراع سرير طبي لخدمة المرضى والعجزة

إعداد: ريما سليم ضومط

ابتكار جديد نفّذه الموظف المدني خليل مسعد من قاعدة رياق الجوية، والذي يعمل في قسم تصفيـح الطائرات منذ أكثر من 37 سنة، يضاف إلى الابتكارات السابقة في عالم الأسـرّة الطبية، والهادفة جميعها إلى تأمين الراحة القصوى للمريض وبخاصـة المعاقين جسدياً أو العجزة بصورة عامة.

وأضاف الموظف خليل مسعد بابتكاره الذي عمل على انجازه مدة خمس سنوات، تعديلات أساسية ومهمـة على أسرّة المرضى المستعملـة حالياً، حصل بعدها على براءة اختراع من وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7130، تاريخ 17/12/2004، وبمقتضى هذا الابتكار، أصبح بمقدور المريض أو العاجز عن الحركة، ممارسة متطلباته اليومية (قضاء حاجة، استحمام...) بأقل قدر ممكن من التعب والعناء، وبمساعدة شخص واحد فقط.

فتصميـم السرير الجديد يشبه بمميزاته الاساسية باقي الأسرّة الطبيـة، لكن اللافت في هذا الاختراع هو امكانية تزويد السرير بجهاز اضافي مزوّد بقشط، تقوم بحمـل المريض، الأمر الذي يسهـل عملية تغيير الفراش أو استبدالـه بوعاء خاص عند القيام بعملية الاستحمام. أما بالنسبـة إلى باقي الحالات كقضاء الحاجة، فلقد اصبح بالامكان انزال الفراش نحو الاسفل بغية التمكن من وضع الوعاء المناسب واعادته الى وضعه الأساسي عند الانتهاء.