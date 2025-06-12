وزعت مديرية التعاون العسكري- المدني CIMIC في الجيش، بالتعاون مع اللجنة العسكرية التقنية في لبنان MTC4L، حصصًا غذائية على عائلات في مدينة صور وبلدة دير قانون رأس العين- صور