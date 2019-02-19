وزير الدفاع الوطني يزور العماد قائد الجيش ويتفقد غرفة عمليات القيادة

الأربعاء, 20 شباط 2019

زار وزير الدفاع الوطني الأستاذ الياس بو صعب قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، حيث بحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد، ومهمّات المؤسسة العسكرية وحاجاتها المختلفة. ثم انتقل إلى غرفة عمليات القيادة والتقى كبار الضباط، واستمع إلى إيجاز عن مهمات الجيش والإنتشار العملاني له، وأكد بو صعب بكلمة أمام الضباط أن هذه المؤسسة الوطنية الجامعة والرائدة في مسيرتها وأدائها، تشكل الضمانة الأكيدة للحفاظ على وحدة الوطن وسيادته واستقلاله، ما يساعد في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه يلمس خلال لقاءاته المحلية والدولية ثقةً كبيرةً في الجيش وقيادته، كما أعلن عن دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية في جميع المجالات، منوّهاً بما تقوم به مختلف الوحدات المنتشرة على طول الحدود وفي الداخل.