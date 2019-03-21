وزير الدفاع الوطني يستقبل نظيره الفنلندي ووفودًا دبلوماسية أجنبية

تناول وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة مع نظيره الفنلندي أنتي كيكونن الذي زار لبنان على رأس وفدٍ مرافق. وقد شكر الوزير بو صعب فنلندا على دعمها لبنان من خلال المشاركة في قوَّة حفظ السلام في الجنوب اللبناني، مثمّنًا العلاقة التي تربط بين البلدين.

وعقد الوزير بو صعب لقاءات مع وفود دبلوماسية أجنبية، فالتقى السفير البريطاني Chris Rampling مع وفد مرافق، وجرى البحث في ترتيبات زيارة فريق من الخبراء البريطانيين في الأشهر المقبلة، للمساعدة في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ضبط الحدود.

كما بحث الوزير بو صعب مع السفير الإيطالي Massimo Marotti، في العرض المقدَّم من إيطاليا لتعزيز القوات البحرية في الجيش اللبناني. وعرض مع كلّ من: السفيرة النروجية الجديدة Leni Stenseth، والسفير البلغاري الجديد Boyan Belev، والسفير المصري السابق نزيه النجاري، والسفير السعودي وليد البخاري والسفيرة السريلانكية كارونا راتني سبل تعزيز التعاون.

إلى هذا، استقبل الوزير بو صعب سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طرَّاف، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، والممثِّل الخاص للأمين العام لبعثة لأمم المتحدة في بيروت، يان كوبيتش، ورئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول مع وفد مرافق.

وبحث المجتمعون في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.