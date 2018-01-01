وسع الوطن محبة اللبنانيين لجيشهم

إعداد: ليال صقر الفحل

تكسر الأعياد قسوة الأيام وتزوّد الناس جرعة فرح تساعدهم على تحمّل المشقات، وما أكثرها في أيامنا. ولا يخرج عيد الجيش عن هذه القاعدة، ولكنه يعززها لكونه مناسبة يشعر اللبنانيون جميعًا أنّهم معنيون بها، ما يدفعهم إلى الاحتفاء بجيشهم بطرقٍ ومبادرات مختلفة، معبّرين عن حبهم له وتقديرهم لجهوده ومؤكدين أنّ جنوده يستحقون أن نحتفل بهم كل يوم.

من جهتها، اعتادت قيادة الجيش أن تحيي العيد باحتفالاتٍ عسكرية وفنية تعم خلالها البهجة، فالعسكريون هم في طليعة من يستحقون الأعياد وفرحها. هذا العام كما السنوات الأخيرة التي سبقته، تقلّصت الاحتفالات وضاقت مساحات البهجة بسبب الظروف، فقيادة الجيش تنصرف إلى التركيز على الأولويات والتقشف في كل ما عداها. أما على مستوى الوطن فالثابت الأكيد الذي لم تغيّره الظروف بل زادته رسوخًا، هو محبة اللبنانيين وتقديرهم لجيشهم. وهذا ما عكسته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة من جديد أنّ محبة المواطنين للجيش هي وسع الوطن، والأمل في النهوض معقود على صموده.

همّه الحفاظ على الكيان

تناولت الصحف دور الجيش كـ"صمام أمان وعنصر توازن وقوة ردع... ومساحة مشتركة لعيش التنوع" كما جاء في مقال لرولان خاطر في "النهار" تحدّث فيه عن "محافظة الجيش على وحدة قراره وقدرته على التماسك وهمه الحفاظ على الكيان. وهذا ما أثبتته الأيام والممارسة بدءًا من نهر البارد مرورًا بعرسال وصولًا إلى الطيونة، وخطابات قائد الجيش تدعو إلى الحفاظ على الكيان ووحدة لبنان ومحاربة الإرهاب وحماية المؤسسات"... وإذ أشار إلى الدور الدائم للجيش على الجبهات الأمامية رغم الأزمة المالية، لفت إلى الثقة التي يحوزها محليًا ودوليًا، ودعا السياسيين إلى التخفيف عن كاهله... وإيجاد السبل لدعمه وتقويته ماديًا وقتاليًا، وتعزيز مكانته كمؤسسةٍ عابرة للطوائف.

وأسهب رئيس تحرير "الشرق" عوني الكعكي في الحديث عن القيادة التي "استطاعت تأمين مساعدات للرواتب ومصاريف العسكريين من طبابة وأدوية وجميع ما يحتاجه الجيش ولكن بتقشّفٍ مع الحرص ألا يحتاج أي ضابط أو عسكري لأحدٍ"، مشيرًا إلى تصدّي الجيش لتجار المخدرات ومنوهًا بأنّ "العماد جوزاف عون هو الوحيد الذي استطاع أن يحد من نشاطهم".

وفي حين احتلت صورة كبيرة لعسكريين في مهمة صدر الصفحة الأولى من "الديار" مع عنوان: "عيد الشرف والتضحية والوفاء"، نشرت جميع الصحف "أمر اليوم" الذي وجهه قائد الجيش للعسكريين، وركزت العناوين على تأكيده لهم أنّ صمودهم سيُفضي إلى خلاص وطننا. كما نشرت عدة صحف تقارير ومقالات مختلفة حول الجيش ودوره وشؤونه في المرحلة الراهنة.

إلى العلا

أفردت المحطات التلفزيونية حيّزًا كبيرًا لعيد الجيش عبر برامج وتقارير خاصة فضلًا عن مقدمات نشرات الأخبار. وركزت البرامج والفقرات الخاصة التي عرضتها على جملة من المواضيع التي قُدّمت في صيغة ملؤها التقدير والاحترام لهذا الجيش الصامد في وجه الأزمات. ومن أبرزها: أحوال الجيش في ظل الوضع الراهن وكيفية تعاطيه مع المرحلة الصعبة واتخاذه تدابير في هذا السياق، والإضاءة على مهماته في مختلف المجالات فضلًا عن تجربة الإناث في الجيش وإثباتهن جدارتهن في ميادين القتال وليس في المجالات التي خضنها سابقًا.

في هذا السياق جاء في مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد": "في مقابل المواقف السياسية المتلونة والمتقلبة على جمر المصالح الشخصية، تركت المؤسسة العسكرية أرض الفراغين إلى العلا، وفي الأول من آب حلّق الجيش اللبناني وألقى التحية من السماء على الأرض، واحتفى بعيده الثامن والسبعين بـ"مارش" جوي عاين لبنان ببره وبحره، بسهله وجبله، ففراغ الرأس من أعلى الجمهورية حرم المؤسسة من عيدها، لكنها اختارت الترفع والرفعة إلى فوق، وخبطت أقدام جنودها في الأجواء لتعلن وبشكلٍ رمزي أنّها "أعلى" من أي مهاترات على الإسفلت السياسي، وأنّها قادرة على الاحتفال والتحليق بعيدًا من صراع سياسي مهزوم".

استُوحيت هذه المقدمة من التقرير الذي أعدته الزميلة ربى الفرّان في تغطيتها الجولة التي نظّمتها القوات الجوية في مناسبة الأول من آب، واعتبرت فيه أنّ "عتاد الجيش القليل لم يمنعه من فعل الكثير، فالعسكر في الأرض ومعنوياته في السماء"...

ساعات ملؤها عطر المحبة

خصصت المؤسسة اللبنانية للإرسال برنامجها الصباحي في الأول من آب للجيش، وبثّت على مدى ساعات تقارير غنية ومقابلات ومواد أحاطت بشؤون المؤسسة من مختلف النواحي مستندة في قسم كبير منها إلى أرشيف مديرية التوجيه. وفي هذا الإطار استقبلت الملازم الطيار جيسيكا الحجل والملازم دانييلا نبهان (اختصاص مدفعية) كنموذجَين لتوسّع دور الإناث في الجيش خلال السنوات الأخيرة وخوضهن ميادين كانت حكرًا على الرجال.

وأخذ أحد التقارير المشاهدين إلى الطبيعة الساحرة حيث درب المجوقل في درعون، والذي تحدّث عنه الرائد جورجيو نصار راويًا كيف حوّلت سواعد عسكريي الفوج المجوقل الممر الذي تتآكله الأشواك والأعشاب البرية إلى متنفس لمحبّي المشي والاستمتاع بالطبيعة، وذلك خلال شهر واحد. الكاميرا سارت على هذا الدرب المتميز بطابعه الثقافي والأثري، وعلى البلدات والقرى المجاورة كسهيلة وبلونة وعينطورة وعين الريحانة .

أما الفقرة الأبرز فكانت مع مدير التخطيط للتواصل الاستراتيجي العميد الركن الياس عاد الذي أجاب عن أسئلة تطرقت إلى وضع المؤسسة العسكرية في الوقت الراهن، وكيف تقف صامدة في وجه التجاذبات السياسية وعواصف الانهيار الاقتصادي. كما تحدّث العميد الركن عاد عن تطوير قدرات الجيش اللبناني الذي لم يتوقف مع اشتداد الأزمة، وتناول التواصل الدائم مع المجتمع اللبناني، وتجربة المخيمات والنشاطات الرياضية الهادفة إلى تعزيز الترابط وتوطيد الثقة بين الجيش وشباب لبنان.

ومن الفقرات اللافتة في البرنامج نفسه استعادة أعمال لفنانين لبنانيين غنّوا الجيش ولبنان، من إيلي شويري وجوزف عازار إلى وائل كفوري وآخرين.

شاشة تلفزيون لبنان التي واكبت المناسبة الوطنية من خلال الأغاني والفقرات المنوعة، استضافت الملازم البحري تانية ديب التي تحدثت عن تجربتها في هذا الاختصاص، مشيرة إلى أنّ قيادة الجيش فتحت الباب واسعًا أمام الإناث ليثبتن قدراتهن، وقد نجحن في ذلك وتجاوزن الصعوبات والتحديات، وألهمن الكثيرات لخوض غمار التجربة الفريدة.

التحية دائمة

الـ MTV بدورها ألبست بعضًا من برامجها حلّة العيد، وقُبيل حلوله خصص مارسيل غانم قسمًا من برنامج "صار الوقت" للمناسبة موجهًا إلى الجيش "تحية دائمة".

تخلل البرنامج تقريرًا لفيليب أبو زيد تناول أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة والمشاريع التي نفّذتها للصمود في وجه الأزمة. فتحدّث عن اعتماد نظام الطاقة الشمسية في الثكنات لتوفير المحروقات، وإنشاء معمل لإنتاج مواد التنظيف وغير ذلك. وتناول التقرير استحداث طرقات في جبل الشيخ ودير العشاير وجرود عكار تصل المراكز العسكرية بعضها ببعضٍ ويستفيد منها الأهالي لاستصلاح أراضيهم وزراعتها.

وفي تقرير آخر لإلسي مفرّج، اطلع المشاهدون على الوضع المالي في المؤسسة التي انخفضت موازنتها بسبب الانهيار المالي وانخفاض سعر الصرف، من مليار و 800 مليون دولار في العام 2018 إلى 100 مليون دولار في العام 2023. وشرح التقرير كيف يُخصص الجزء الأكبر من هذه الموازنة للطبابة العسكرية التي تبلغ ميزانيتها اليوم 55،6 مليون دولار (قبل الأزمة 188،8 مليون دولار)، علمًا أنّ عدد المستفيدين من خدماتها يفوق 430 ألف مستفيد. كما تطرق إلى التطوير المستمر في المستشفى العسكري والمستوصفات رغم الضائقة المالية، وذلك بفضل المساعدات التي تتلقاها المؤسسة.

تحدث في البرنامج أيضًا مدير التخطيط للتواصل الاستراتيجي في اركان الجيش للتخطيط العميد الركن عاد، فتطرق إلى الاهتمام بتأمين الطبابة للعسكريين كأولويةٍ، ومؤكدًا جهوزية العسكريين التي لم تتأثر برداءة الوضع الاقتصادي. "همة العسكريين نار" وفق ما قال، والدليل جهوزيتهم في الظروف كافة، وتدخّلهم حيث تقتضي الأوضاع للحفاظ على الأمن و"تنفيذ آلاف المهمات بكل رحابة صدر وغيرة على الوطن".

وصباح الأول من آب استقبلت المحطة نفسها مدير الشؤون الجغرافية العميد المهندس محمد الجباوي، فتعرّف المشاهدون من خلال حديثه إلى مهماتها التي تستفيد منها مؤسسات الدولة واللبنانيون جميعًا، فهي إلى جانب كونها المرجع المعني بالأعمال الجغرافية والجيودازية والخرائط والمساحة والأعمال الطوبوغرافية كافة، تقوم بطباعة الطوابع المالية لصالح وزارة المالية (اعتبارًا من نيسان 2021) ، وإخراجات القيد وكراسات الامتحانات الرسمية والجامعة اللبنانية إضافة إلى تولّيها طباعة الإصدارات العسكرية.

تفعيل دور المرأة في الجيش خلال السنوات الخمس الأخيرة كان موضع اهتمام أيضًا في برنامج بيروت اليوم الذي استضاف الملازمَين الطيارَين في سلاح الجو اللبناني جنا صادر وريتا زاهر. تابعت صادر دورة لمدة سنتَين في الولايات المتحدة الأميركية وعادت إلى لبنان حاملة المزيد من الكفاءات والخبرات، وهي اليوم تقوم بطلعاتٍ جوية على متن طائرة A28 SUPER TUCANO لتأمين الدعم الجوي للقوات البحرية والجوية، بالإضافة إلى مهمات مراقبة الحدود والاستطلاع. أما زاهر التي تشغل منصب ضابط طيار عملاني في قاعدة بيروت الجوية فتشمل مهماتها الطلعات الجوية التدريبية إضافة إلى مهمات إنمائية وإنسانية.

الشجاعة والتفاني في التضحية والعطاء من سمات جيشنا، وقد جسد المؤهل أول سيبوه كيراكوسيان نموذجًا في هذا المجال، وها هو يطل عبر شاشة الـ MTV مؤكدًا أنّ إصابته البليغة خلال معركة "فجر الجرود" لم ولن تؤثر في التزامه واجبه الوطني. حلّ طرف اصطناعي مكان ساقه التي فقدها، يشكر الله ويتعهد بأداء واجبه كاملًا...

مجرد عيّنة

ما سبق ذكره يشكّل مجرد عينة مما عرضته الشاشات اللبنانية، وقد لاقتها المحطات الإذاعية في برامج وفقرات مماثلة. وبدورها، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الصور والتعليقات الداعمة للجيش، فنشر اللبنانيون صورهم وصور أولادهم يرتدون بزّات الجيش، وعبّر السياسيون والنجوم والفنانون عبر صفحاتهم عن تأييدهم ودعمهم لهذه المؤسسة الجامعة التي تحافظ على هيبة الدولة وتقف صامدة بينما تنهار المؤسسات الأخرى.

في الأول من آب وفي كل يوم، يؤكد اللبنانيون أنّ آمالهم معقودة على جيشهم، فهو الضمانة الأخيرة الباقية للوطن المتعب. وما تخصيص وسائل الإعلام عيد الجيش بمساحةٍ كبيرة سوى انعكاس لحجم المساحة التي تحتلها بزّته في قلوب اللبنانيين. مساحة لن تزعزعها خضّة هنا ولا محاولة فتنة هناك، ولا إشاعات وافتراءات...

عاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"

تحية الفنان عاصي الحلاني للجيش في مناسبة عيده الثامن والسبعين كانت أغنية "لبنانك ممنوع اللمس" التي أطلقها بالتعاون مع مديرية التوجيه.

الأغنية التي صورها الفنان عاصي الحلاني على طريقة الفيديو كليب هي من إخراج عادل سرحان، تأليف وتلحين طوني أبي كرم وتوزيع وتسجيل بودي نعوم.

تضمّن الفيديو كليب مشاهد قتالية نفذها عسكريون وتم تصويرها خصيصًا للمناسبة.

قائد الجيش استقبل فريق العمل الذي قدم له الأغنية عربون محبة وتقدير. وقد شكرهم العماد عون على هذه المبادرة.

الفيلم

"الشرف والتضحية والوفا من دون حدود"

"الشرف والتضحية والوفا من دون حدود" شعار الحملة التي رافقت عيد الجيش الثامن والسبعين التي تجسّدت بالفيلم القصير الذي كان نتيجة تعاون المديرية مع شركة TBWA/RAAD والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء هذا الشعار تعبيرًا صادقًا عن التزام الجيش السهر على وطنه وحمايته من الأخطار في مسيرة متواصلة من التضحية المكللة بالشرف والوفاء. وهذا ما جسّده الفيلم القصير بأسلوب يتميز بجمالية البساطة، وواقعية اللقطات وتنوعها، وشمولها مدننا وأحيائنا ومجتمعاتنا، وصولًا إلى صياغة الرسالة الأساسية بأقل ما يمكن من كلمات ووقت.

تمّ تصوير الفيلم في مناطق لبنانية مختلفة، بما في ذلك الحدود والمطار ومرفأ بيروت ومواقع أخرى. وظهر فيه جنود يتفاعلون مع مواطنين لبنانيين، ويظهرون ويجسدون روحية وفاء الجيش اللبناني لوطنه، وتضحياته المستمرة من أجل أبنائه، وجهوزيته الدائمة لتلبية نداء الواجب في أي زمان ومكان.