وصول شعلة الاستقلال الى بشامون ورشميا

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الثلاثاء, 20 تشرين الثاني 2018

في اليوم العاشر بعد انطلاقها، وصول شعلة الاستقلال إلى بشامون ورشميا.

بشامون
بشامون
رشميا
رشميا
رشميا