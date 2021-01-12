وصول مواد غذائية مقدّمة من سلطنة عمان للجيش اللبناني

الجمعة, 07 أيار 2021

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بمبادرة من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وصلت من سلطنة عمان قبل ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرتان محمّلتان بـ 24 طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة إلى الجيش اللبناني، في حضور سفير سلطنة عمان في لبنان السيد بدر بن المنذري وممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط.

وقد أعرب ممثل قائد الجيش خلال استقبال الهبة عن الشكر الجزيل لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد على مبادرته القيّمة، مثمناً عالياً ومقدّراً هذه العطاءات الخيرة والوقوف المستمر والدائم لسلطنة عمان إلى جانب لبنان.

يشار إلى أن هاتين الطائرتين تشكلان الدفعة الأخيرة ضمن عشر طائرات وصلت بيروت تباعاً خلال الأيام الماضية، ونقلت ما مجموعه 120 طناً من المواد الغذائية.