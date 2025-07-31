وضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين بمناسبة عيد الجيش

الخميس, 31 تموز 2025

بمناسبة عيد الجيش، وضعت وفود عسكرية بتاريخ 31 / 7 / 2025 أكاليل من الزهر باسم قائد الجيش العماد رودولف هيكل على النصب التذكارية في قيادات المناطق والقوات الجوية والبحرية، وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين، وهم: الرئيس اللواء فؤاد شهاب، العماد جان نجيم، اللواء عادل شهاب، العماد إميل البستاني، العماد اسكندر غانم، العماد حنا سعيد، العماد إبراهيم طنوس، العماد فكتور خوري.