... وغداء تكريمي على شرف عائلات الشهداء

إعداد: جان دارك ابي ياغي

برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثلاً بالعميد فؤاد عويدات، أقامت مؤسسة العاقوري حفل غداء لحوالى 150 شخصًا من عائلات العسكريين الشهداء، وذلك في مطعم «مايون كافيه» – الزلقا.

في الاحتفال ألقى ممثل قائد الجيش كلمة شدّد فيها على أن لقاء المؤسسة العسكرية مع عائلات الشهداء، آباء وأمهات، زوجات وأبناء، إخوة وأخوات، هو لقاء دائم تمليه الروابط الإنسانية والوطنية العميقة، والانتماء الواحد إلى عائلتنا العسكرية الكبرى، ووقفات العزة والافتخار بمن قدّموا حياتهم على مذبح الوطن.

وأضاف أنّ تكريم أفراد عائلات الشهداء، قاهري الحزن والألم والمعاناة، بمحبة الوطن التي تسكن المهج والقلوب، إنما هو بمنزلة تكريم للشهداء أنفسهم، فعائلة الشهيد هي المعجن الصالح الذي ذاق منه الأبطال خبز الرجولة والعنفوان، وهي السلسبيل النقي الذي نهلوا منه ماء التضحية والعطاء، وهي قبل كل شيء أمانة استودعوها في مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء، وفي وجدان كل مواطن مخلص، يؤمن بلبنان، ويدرك أنّ الحفاظ عليه دونه البذل والتضحيات الجسام حتى الاستشهاد.

في الختام، شكر مؤسسة العاقوري وإدارة المطعم والمساهمين في إقامة هذا الحفل، إذ يقدّمون المثال في العمل الوطني والإنساني والارتباط بالمؤسسة العسكرية.

تخلّل الاحتفال تبادل الدروع التذكارية وتقديم هدايا.